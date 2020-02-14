Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetinde FETÖ parmağı

İki yıl önce makamında, bir polis memuru tarafından şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi öldürülmesi olayında Karlov suikastı benzeri bir FETÖ izi çıktı. Suikastın talimatını bir mahrem imamın verdiği belirlendi.

Verdi'yi, görev yerinin değiştirilmemesini bahane ederek şehit eden trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ ile yoğun irtibatı tespit edildi. Verdi suikastını planlayıp azmettirdiği gerekçesiyle dün 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde ismi bulunanlardan 9'u görevdeki polis memuru, diğerleri ise FETÖ'den ihraç edilen polisler ile doktor, öğretmen ve araştırma görevlilerinden oluşuyor.

SABAH Özel İstihbarat Bölümü yürütülen operasyonla ilgili özel bilgilere ulaştı. Tetikçi polisin tutuklu bulunduğu cezaevinde hükümlü olarak yatan ve onunla cezaevinde arkadaş olan bir kişi gizli tanık oldu ve Sarıcaoğlu, "Verdi'yi arkadaşlarımıza zulmettiği için öldürdüm" dediğini itiraf etti.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi

Örgütün; Altuğ Verdi'yi, kendi üyesi olan polis memuruna görev yerinin değiştirilmemesini bahane edip vurdurarak Karlov suikastı benzeri bir istikrarsızlaştırma etkisi yaratmayı amaçladığı belirlendi. Rus Büyükelçi Andey Karlov 16 Aralık 2016'da kritik bir süreçte Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini bozmak için FETÖ üyesi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü.

Altuğ Verdi suikastının tetikçisi Sarıcaoğlu'nun da FETÖ üyesi olduğu ve İstanbul'da görevli olduğu sırada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan mahrem imam Evren Ersoy ile irtibatlı olduğu yönündeki ihbar üzerine Altuğ Verdi cinayetine ilişkin soruşturma derinleştirildi. Sarıcaoğlu'nun Trabzon'da bulunan FETÖ'ye ait Zafer- Fen isimli dershaneye gittiği, Samsun'da doktor olarak görevli 'abi' aracılığıyla örgüte ait 'Sakarya' isimli dershanede yatılı olarak okuduğu belirlendi.

Sarıcaoğlu'nun bilgisayarında yapılan incelemede, FETÖ'nün yayın kuruluşlarına ait 'test ve notların' mevcut olduğu tespit edildi. Sanığın Erzurum Üniversitesi İnşaat Mühendisliği okuduğu dönemde, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne ait yurtta kaldığı da anlaşıldı.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Sarıcaoğlu Erzurum'da okuduğu sırada FETÖ mensubu arkadaşlarıyla üniversite öğrencilerini 'sohbet' adı altındaki toplantılara davet ediyordu.