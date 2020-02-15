Mehmet Sevigen: FETÖ yöntemiyle isimsiz ihbar yaptılar

CHP'de yıllarca Genel Başkan Yardımcılığı, devlet bakanlığı ve milletvekilliği yapmış Mehmet Sevigen, ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Sevigen, yaklaşık iki ay önce aHaber'in yanı sıra aralarında CEM TV'nin de bulunduğu 7 televizyon kanalına çıktığını belirterek, şunları söyledi:

* Beni hem Libya konusunda yaptığım konuşma hem de aHaber'e çıktığım için ihraç ediyorlar. a-Haber'le ilgili genel merkezin bir yasak getirdiğini duymadım.

* Libya konusunda Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkanımız Deniz Baykal'da benzer ifadeler kullanıp, hükümetin yaptığı anlaşmayı olumlu bulduğunu ifade eden açıklamalar yaptı. Bu bir ihraç sebebi olmamalı.

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* İlçe kongresinde İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çıkardığı adayın karşısına aday çıkarıp, kazandık Benim kongrede yaptığım konuşmayı FETÖ yöntemiyle flash belleğe yükleyerek genel merkeze göndermişler. Bu yöntemi FETÖ'cüler kullanırdı. İsimsiz mektuplar, ihbarlarla insanların hayatlarını kararttılar. Ben o kongrede doğruları söyledim. Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptığım için Libya anlaşmasını doğru bulduğum bir konuşma yaptım. Türkiye'nin milli menfaatine olan bu anlaşma acaba kimleri rahatsız etti. KKTC'de bugün yaşadıklarımız ortada.



KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIZ

* Benim mücadelem CHP'yle değil, CHP'yi 'Kapatılsın. Dernek olsun' diyerek ele geçirenlerle.

* FETÖ'cü hainlerin Ergenekon, Bayloz ve diğer kumpas davalarında yaptıkları yöntemle beni de ihraç istemiyle disipline vermişler.

* Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının bir kumpasıyla karşı karşıyayız.

* Kulislerde, 'Sevigen neden karışıyor bu işlere' diyerek beni eleştiriyorlarmış. Ben bu partinin çimentosuyum. Onlar, 'CHP dernek olsun. Kapatılsın' derken ben sokaklardaydım. Asli unsur bizleriz.