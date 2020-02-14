Son dakika! CHP'de Kocasakal, Çiçek ve Sevigen disipline sevk edildi | Video
Son dakika gelişmesine göre CHP'de Mehmet Sevigen, Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Sebebi ise CHP'nin yayınlarına katılmayı yasakladığı CNN Türk'ün yayınlarına katılmaları...
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