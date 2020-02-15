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Son dakika: 'da operasyonu: 8 gözaltı

'da üzerinden terör örgütü /KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.2.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 09:02 ABONE OL
Son dakika: Adana'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD propagandası yaptığı öne sürülen 8 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

ŞAFAK VAKTİ 11 EVE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında PKK ve Suriye uzantısı PYD'yi öven, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 11 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartmasının ardından şafak vakti 11 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerden adreslerinde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 6 cep telefonu, 2 hafıza kartı ve bir örgüt üyesine ait fotoğraf ele geçirdi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: Adana'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
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