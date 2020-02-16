CHP'li Engin Koç'tan haddini aştı... Başkan Erdoğan'a küstah tehdit

CHP'li Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un imza attığı skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li Özkoç bu kez milletin iradesini hiçe sayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küstah tehditte bulundu. Özkoç'un "Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız" tehdidi büyük tepki topladı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Erdoğan'a tehdit! "Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız" | Video

VİCDANSIZCA, AKILSIZCA, AHLAKSIZCA

Ömer Çelik, "Açık söylemek gerekirse karşımızda tipik bir Orta Doğu'daki Baas Partisi üslubu var. Devlet Başkanını tehdit etmek Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit etmek. Hem seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı vicdansızca, akılsızca, ahlaksızca bir tavırdır. Hem de Cumhurbaşkanımızı seçmiş olan milletimizin iradesiyle kavga etmenin yeni bir biçimidir." İfadelerini kullandı.



DAHA ÖNCEKİ SKANDALI



KADIN GRUP BAŞKANVEKİLİNE 'ULAN'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüd konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı.

'BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİNİZ'

Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.