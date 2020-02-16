CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan Erdoğan'a tehdit! "Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız" | Video

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti. Özkoç, "17 yıldan beri millete kan kusturan Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız" tehdidinde bulundu. Ancak 17 yıldır Başkan Erdoğan'ı iktidarda tutan millet iradesini ise görmezden geldi.