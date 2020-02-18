Son dakika: İzmir’deki FETÖ operasyonunda flaş ayrıntı! O isimlerin emir astsubayları çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırılmış FETÖ'cü asker şahısların deşifre edilmesine yönelik ülke genelindeki adli birimlerce 11 Şubat 2020 tarihi itibariyle yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim yöntemlerinden biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı ankesörlü hatlardan iletişim sağlayan asker şahıs 1063 şüpheli için operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi.

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İTİRAFÇI ORANI YÜZDE 40

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 bin 399 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği, 16 bin 903'ünün gözaltına alındığı, 6 bin 710'unun tutuklandığı, 9 bin 034'ünün adli kontrol kaydıyla, 1153'ünün kolluk biriminden serbest bırakıldığı belirlendi. 6 şüphelinin gözaltı işleminin devam ettiği, 1496'sının firari durumda bulunduğu, 6 bin 722'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan şüphelilere göre itirafçı oranının yüzde 40 olduğu öğrenildi.

397 ŞÜPHELİ HAKKINDA...

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı tarafından koordineli olarak oluşturulan ülke geneli ankesörlü/ kontörlü sabit hat havuzunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin alınmak suretiyle kullanılarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 eş zamanlı operasyon neticesinde 397 asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Operasyonlar kapsamında 358'inin gözaltına alındığı, 215'inin tutuklandığı, 88'inin delil durumu/Sulh Ceza Hakimliği önünde etkin pişmanlık nedenleriyle adli kontrol kaydıyla, 45'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdiklerinden dolayı kolluk biriminden serbest bırakıldığı belirlendi.

YENİ OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Operasyonlar kapsamında bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Ankesör kullanan ve terör örgütü mensubu oldukları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

157 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, 31'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup olmak üzere; tamamı astsubay rütbesinde 101'i halen aktif çalışan muvazzaf askeri personel olan toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı için düğmeye basıldı.

İzmir merkezli 42 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri görevlilerince gerçekleştirildi.

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O İSİMLERİN EMİR ASTSUBAYLARI ÇIKTI

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Deniz Astsubay İ.E.'nin 2013 ila 2016 yılları arasında halen Gölcük Donanma Komutanı (belirtilen yıl aralığında İstanbul Boğaz Komutanı) olarak görev yapan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun emir astsubaylığını yaptığı, şüpheli Hava Astsubay C.Ç.'nin (halen muvazzaf) 2017 yılında halen emekli olan Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın emir astsubaylığını yaptığı kaydedildi.

Şüphelilerden Hava Astsubay E.M.nin 2014 ila 2016 yılları arasında halen ihraç Hava Tümgeneral olan Ahmet Cural'ın emir astsubaylığı yaptığı, Hava Astsubay G.İ.'nin ise (halen muvazzaf) 2015 yılında halen emekli olup sonradan rütbesinin alınmasına karar verilen Hava Tuğgeneral Uğur Buldu'nun emir astsubaylığını yaptığı öğrenildi.

Şüpheli Hava Astsubay S.B.'nin de 2006 yılında halen emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret Erbilgin'in, 2008 ila 2009 yılları arasında ise halen emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok'un emir astsubaylığını yaptığı anlaşıldı.