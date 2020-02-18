Son dakika! Dev FETÖ operasyonu: 157 asker, 33 Adalet Bakanlığı çalışanı gözaltına alındı | Video
Son dakika haberi... Ankara merkezli başlatılan dev FETÖ operasyonunda 33 Adalet Bakanlığı çalışan toplam 71 kişi gözaltına alındı. İzmir merkezli diğer FETÖ operasyonunda ise 101'i muazzaf toplamda 157 asker gözaltına alınarak sorgulamalarına başlandı.
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