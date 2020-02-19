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'dan '' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır

Başkan , Twitter üzerinden olaylarıyla ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan resmi hesabından yaptığı paylaşımında, '', tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ’nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.'' ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 21:09 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Gezi olaylarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan resmi hesabından yaptığı paylaşımında, ''Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.'' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

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Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır
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