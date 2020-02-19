Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Gezi olaylarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan resmi hesabından yaptığı paylaşımında, ''Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.'' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. pic.twitter.com/1gqFWTWo7s — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 19, 2020