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Son dakika: MSB duyurdu: 3 /’li terörist teslim oldu

Terör örgütü 'da çözülmeler devam ediyor. MSB'nin duyurduğu son dakika bilgisine göre; "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/’li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha /Suruç ve Mardin/Nusaybin’deki hudut karakollarımıza teslim oldu."

Giriş Tarihi: 19.2.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 09:58 ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları nedeniyle PKK/YPG'li teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu kaydedildi.

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Son dakika: MSB duyurdu: 3 PKK/YPG’li terörist teslim oldu
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