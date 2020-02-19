Son dakika: Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Özbekistan'ın milli şairi merhum Abdullah Aripov'un veciz ifadesiyle "Bizim tilimiz bir, dinimiz bir, imanımız birdir" Türkiye Özbekistan kardeşliği maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir. Geçen sene Bakü'de yapılan 7. Liderler Zirvesi'nde Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne tam üyeliği ile aramızdaki birlikteliği daha da perçinledik. 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, zengin tabii kaynakları, sanayi potansiyeli ve güçlü tarımsal üretimi ile Özbekistan bölgesinin cazibe olma merkezi yolunda emin adımlarla ilerliyor.

5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Sayın Mirzayev'in liderliğinde yürütülen açılım ve reform sürecini biz de takdirle izliyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde kardeşimiz Özbekistan'ın başarısı için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bugünkü temaslarımızda ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin tüm veçhelerini gözden geçirdik. Ticaret hacmimiz 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla arttı. Ticaretimizin 2,2 milyar dolara ulaşması elbette öneli bir başarıdır. İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat hem de ithalat verilerinde 1 milyar doları aşmış bulunuyoruz. Ama hala kat etmemiz gereken bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

FAALİYETE GEÇMİŞ FİRMALARIMIZ 1306 OLDU

Ulaştırma, sağlık, turizm, eğitim, savunma sanayi alanlarımızda işbirliğimizi, askeri ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz. Özbek istatistiklerine göre yalnızca geçen yıl 430 şirketimiz Özbekistan'da faaliyete geçmiş ve firmalarımızın sayısı 1306'ya ulaşmıştır. Bugün sayın Mirziyoyev ile Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 1. Toplantısı'nın ortak bildirgeyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantımıza kadar geçecek süre için adeta bir yol haritasıdır. Bu vesile ile değerli kardeşim Mirziyoyev'e ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının, imzaladığımız anlaşmaların her iki ülkenin dayanışmasına, geleceğine inanıyorum ki birer başarı vesile olacaktır, hayırolsun.