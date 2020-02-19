Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: Tüm olanaklarımızı seferber etmeye hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Kardeş halklarımızın kalkınması, barış ve refah tesisi yolundaki geleneksel dostluk, gelecek vadeden iş birliğini yeni aşamaya yükseltmek için tüm olanaklarımızı seferber etmeye hazırız." dedi.