Son dakika! Almanya'daki ırkçı saldırının ardından Merkel'den ilk açıklama!

Almanya'da dün gece meydana gelen ırkçı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırının faili Tobias Rathjen etkisiz hale getirilirken, notları ve ortaya çıkan video ırkçı saldırıyı gözler önüne serdi. Saldırının ardından Almanya Şansölyesi Merkel ilk açıklamasını yaptı.

"IRKÇILIK BİR ZEHİRDİR"

Merkel saldırıyı kınarken şu ifadeleri kullandı:

Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır. Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek. Hanau'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz.

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5 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

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NELER YAŞANMIŞTI?

Almanya'nın Hanau kentinde iki ayrı kafeye aşırı Tobias R. tarafından düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Saldırganın radikal sağcı olduğu tahmin edilirken, soruşturmayı Federal Savcılık üstlendi

DUVARA İNTERNET SİTESİNİN ADINI YAZMIŞ

Alman polisleri, Türklerin işyerlerinin yoğunlukta olduğu, saldırılardan birinin gerçekleştirildiği Kurt Schumacher caddesi üzerinde bir binanın duvarında saldırganın 'tobias-rathjen.de' isimli web sitesinin adının yazılı olduğunu tespit etti. Polislerin incelemesi sürüyor. Yazının saldırıdan önce yazılmış olduğu belirtiliyor.

VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya ilişkin detaylar gelmeye devam ederken, Alman Bild gazetesi, saldırganın Tobias isimli aşırı sağcı alman vatandaşı olduğunu, Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğunu ve ardında bir mektup ile video bıraktığını, notta "Almanya'dan sınırdışı edilmesi mümkün olmayan bazı halkların yok edilmesi gerektiği" ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Almanya'da 2 kafeye silahla saldıran ve 9 kişiyi öldüren; ardından annesini öldürüp intihar ettiği belirtilen Tobias Rathjen'in Amerikalılara seslendiği bir video ortaya çıktı.

Kendi sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta yaklaşık 2 dakikalık videoyu paylaşan saldırganın, ABD'nin gizli toplumların kontrolünde olduğunu belirterek, Amerikalıları bunu yok etmek için savaşmaya çağırdığı görüldü.