Son dakika haberi: CHP yine şaşırtmadı! İdlib operasyonu günü 'rejimle barışalım' mesajı

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne doğru ilerliyor. Suriye'de Esad rejimi ve ona destek veren Rus savaş uçakları sivilleri hedef almaya devam ediyor. Güvenli bölge oluşturmak isteyen Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise İdlib kırsalında bulunan Neyrab köyüne doğru ilerlemeye başladı. TSK ve SMO köyde hazırlıklar yaparken, köyün farklı noktalarına asker ve mühimmat dağıtıldı. Yerel kaynaklar, TSK ile SMO'nun Neyrab köyüne ilerleyişinin başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

CHP YİNE TÜRKİYE KARŞITI SAFTA!

Türkiye tarihi bir operasyona girişirken CHP yine Türkiye karşıtı safta yer aldı. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, askerimizin şehit edilmesini görmezden gelerek "CHP olarak, Suriye ile hala bir barışın ve barış içerisinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çeviköz, yine tepki çeken açıklamalarda bulundu. Çeviköz, "Türkiye halkı, yurttaşlarımız ve insanlarımız Suriye ile savaşmayı istemiyor. CHP olarak biz savaş istemiyoruz. CHP olarak, Suriye ile hala bir barışın ve barış içerisinde Suriye sorununun çözümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Ama savaş isteyenler ya da savaş isteyen var. Türkiye'nin Suriye ile savaşmasını gerektirecek hiçbir meşru veya haklı bir gerekçe yoktur. Biz CHP olarak Atatürk'ten almış olduğumuz ve sürekli olarak da dile getirdiğimiz prensipleri hep savunageldik, bugün de onu vurgulamak isterim" dedi.

'TÜRKİYE, SURİYE'DE REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN VAZGEÇMELİDİR'

Bir ülke için hayati unsurlar söz konusu olmadığı takdirde savaşın cinayet olduğunu söyleyen Çeviköz, "Türkiye'nin en kısa zamanda İdlib sorunundan ve Suriye'nin içerisinde bulunduğu çıkmazdan, Suriye'ye yardım edilebilecek şekilde çıkılabilmesi için bir barış paketi ve bir barış önerisinde bulunması gerekir. Türkiye, Suriye'de rejim değişikliği hevesinden vazgeçmelidir. Türkiye'nin hedefi Suriye'nin rejimini değiştirmek değil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve siyasi birliğini muhafaza etmek üzere Suriye'ye yardımcı olmaktır.

Bunu yapmak için Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmak için uğraşan cihatçı veya bir takım terörist unsurlara da himayede bulunmaktan vazgeçilmelidir. Bugün Türkiye'nin İdlib'de bulunmasının sebebini hiçbir şekilde Adana mutabakatı ile bağdaştırmak mümkün değildir. Ama biz daha önce de savunduğumuz gibi Adana mutabakatının Türkiye ile Suriye arasında mutlaka tekrar yürürlüğe girmesi ve ihya edilmesi gerektiğini inanıyoruz. Türkiye Adana mutabakatına göre hareket etmiş olsaydı şimdi Türkiye ile Suriye ordusu karşı karşıya gelmezdi." ifadelerini kullandı.