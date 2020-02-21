Çirkin iftira yargıya taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel'in CHP'li belediyeler tarafından işten çıkarılanlara yönelik "bankamatik memuru", "asalak" gibi sözlerini yargıya taşıyan işçiler, CHP'li vekilin "hakaret", "iftira" ve "sövme" suçlarından yargılanmasını talep etti.

İBB'den çıkarılan işçilere 'asalak' diyerek hakaret eden Özgür Özel'e işçilerden suç duyurusu | Video

BİRLİKTE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İstanbul Adalet Sarayına gelen yaklaşık 150 işçi, CHP Milletvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan işçiler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. İşçiler adına konuşan Umut Aydoğan, 178 gün önce tek bir mesaj ile işlerinden haksız yere çıktıklarını belirterek, "Bu mücadele esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuş ve bu komisyon çıkarılan işçilerin bankamatik memuru olmadığı ve haksız yere işten çıkarıldığını kamuoyuna belgelerle sunmuştu. Fakat CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, 'Bankamatik memuru olan bütün asalakları kovduk. Ama namusu ile çalışan AK Partili olmuş, MHP'li olmuş personele siyasi tercihinden ötürü asla ve asla bir işten çıkarma olmamıştır' tarzında saygısızca hakaret ederek açıklama yapmıştı. Özel, milletin vekili olmaktan çıkarak siyasi rant elde etmek amacıyla bu şekilde bir açıklama gerçekleştirmiştir" dedi.







"SÖZLERİNİ TUTMADILAR"

Çocuklarına helal lokma götürebilme gayretinde olduklarını belirten Aydoğan, "Özgür Özel haddini aşarak Türk milletinin bir ferdi olan bizi işçileri emekçilere 'asalak' diyerek hakaret etmiş, üstüne namusumuza dil uzatmıştır. Sayın Özel'e buradan sesleniyoruz! Siz şerefinizi, namusunuz ortaya koyarak verdiğiniz sözlerin hiçbirini yerine getirmediniz. Şeref ve namus bizim yaşama gayemizdir. Buna dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Buradan kendisine sesleniyoruz. Bulunduğunuz makam hatırlayıp milletin vekili olduğunuzu anlayın. Vekili olduğunuz bu millete sizler hakaret edip iftirada bulunamazsınız. Kendisinden öncelikle tüm işçi ve emekçi kardeşlerim olmak üzere Türk milletine özür dilemeye davet ediyorum" diye konuştu.







KÜFÜR, HAKARET VE İFTİRA...

İşçiler savcılığa verdikleri suç duyurusu dilekçelerinde ise Özgür Özel hakkında "alenen hakaret", "iftira" ve "sövme" suçlarından dava açılması talep edildi. İşçilerin dilekçesinde, Özel'in "kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu" vurgulandı.