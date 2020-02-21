Son dakika: Ceren Damar davasında karar verildi! İşte Ceren Damar'ın katilinin alacağı ceza

Son dakika haber; Kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel davasında karar verildi. Sanık Hasan İsmail Hikmet'e 2 Ocak 2019'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki odasında akademisyen Ceren Damar Şenel'i 'canavarca hisle' tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Son dakika! Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet'in cezası açıklandı! | Video

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan İsmail Hikmet'in, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanık Hikmet'e, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa 'ruhsatsız silah bulundurmak ve silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verilirken, cezada takdir indirimi uygulanmadı.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Yaklaşık 100 avukatın hazır bulunduğu salon, erken saatlerden itibaren tıklım tıklım doldu. Duruşmanın başlamasıyla Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu'nun davaya müdahillik talebi, "suçtan doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddedildi.

SANIK AVUKATINDAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Talebin reddedilmesinin ardından savunma yapan sanık avukatı Vahit Bıçak, "Elbette bugün ele aldığımız olayda sanık bir suç işlemiştir. Konuştuğumuz konu cezanın ne olması gerektiği konusudur. Ceren Damar'a adalet için, Hasan İsmail Hikmet'e adalet için buradayız. Sanık ne yapmamıştır? Sanık çoklu bir öldürme yapmamıştır. Sanık burada bir katliam yapmamıştır. Çılgın cinayet de yapmamıştır. Seri cinayet de işlememiştir. Çoklu öldürmeler üç başlık altında karşımıza çıkmaktadır" dedi.

"SİZE HUKUK DERSİ VERECEĞİM"

Vahit Bıçak'ın ifadesi sırasında mağdur avukatları tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine sanık avukatı Bıçak, "Sanık neler yapabilirdiyi neler yapmadıyı anlatıyorum. Size bugün hukuk dersi vereceğim. Sanık kantine gidip elindeki silahın mermisini boşaltabilirdi. Sanık katliam işlememiştir. Silahla taramamıştır. Öğretim odasına dalıp karşısına kim çıktıysa ateş etmemiştir" dedi. Bıçak'ın sözleri salonda tepki çekti.

"MAKTULENİN TELEFONU DEVLET SIRRI GİBİ KORUNUYOR"

Öldürülen Ceren Damar Şenel'in ve sanığın telefonunun incelenmediğini belirten sanık avukatı Bıçak, "Sanığın telefonun incelenmesine ilişkin rapor bulunmamaktadır. Maktulün cep telefonu hafızası, görüşmeler, fotoğraf arşivine hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Sanıkla maktul arasındaki ilişki için bu kayıtlara bakılır. Somut olayımızda iki tarafa da bu yapılmamıştır. Maktulenin telefonu açılırsa ne olacak merak ediyoruz. Devlet sırrı gibi korunuyor" dedi. Bıçak gelen tepkilere ise "Karşımızda hukuken katil yoktur sanık vardır" diye karşılık verdi.