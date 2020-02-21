Son dakika: Ceren Damar davasında karar verildi! İşte Ceren Damar'ın katilinin alacağı ceza

Son dakika! Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet'in cezası açıklandı! | Video
SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU
Yaklaşık 100 avukatın hazır bulunduğu salon, erken saatlerden itibaren tıklım tıklım doldu. Duruşmanın başlamasıyla Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu'nun davaya müdahillik talebi, "suçtan doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddedildi.
SANIK AVUKATINDAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Talebin reddedilmesinin ardından savunma yapan sanık avukatı Vahit Bıçak, "Elbette bugün ele aldığımız olayda sanık bir suç işlemiştir. Konuştuğumuz konu cezanın ne olması gerektiği konusudur. Ceren Damar'a adalet için, Hasan İsmail Hikmet'e adalet için buradayız. Sanık ne yapmamıştır? Sanık çoklu bir öldürme yapmamıştır. Sanık burada bir katliam yapmamıştır. Çılgın cinayet de yapmamıştır. Seri cinayet de işlememiştir. Çoklu öldürmeler üç başlık altında karşımıza çıkmaktadır" dedi.
"SİZE HUKUK DERSİ VERECEĞİM"
Vahit Bıçak'ın ifadesi sırasında mağdur avukatları tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine sanık avukatı Bıçak, "Sanık neler yapabilirdiyi neler yapmadıyı anlatıyorum. Size bugün hukuk dersi vereceğim. Sanık kantine gidip elindeki silahın mermisini boşaltabilirdi. Sanık katliam işlememiştir. Silahla taramamıştır. Öğretim odasına dalıp karşısına kim çıktıysa ateş etmemiştir" dedi. Bıçak'ın sözleri salonda tepki çekti.
"MAKTULENİN TELEFONU DEVLET SIRRI GİBİ KORUNUYOR"
Öldürülen Ceren Damar Şenel'in ve sanığın telefonunun incelenmediğini belirten sanık avukatı Bıçak, "Sanığın telefonun incelenmesine ilişkin rapor bulunmamaktadır. Maktulün cep telefonu hafızası, görüşmeler, fotoğraf arşivine hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Sanıkla maktul arasındaki ilişki için bu kayıtlara bakılır. Somut olayımızda iki tarafa da bu yapılmamıştır. Maktulenin telefonu açılırsa ne olacak merak ediyoruz. Devlet sırrı gibi korunuyor" dedi. Bıçak gelen tepkilere ise "Karşımızda hukuken katil yoktur sanık vardır" diye karşılık verdi.