Son dakika! Ceren Damar cinayetinde katilin avukatlarından tepki çeken skandal savunma | Video
Son dakika haberi... Türkiye'yi sarsan Seren Damar cinayeti davasının son karar duruşmasında katil Hasan İsmail Hikmet'in avukatlarının yaptıkları tepki çeken skandal savunmaya tepki!
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