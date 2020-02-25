En acı veda

Terörist Tobias Rathjen'in (43) 19 Şubat günü iki mekânı silahla basıp katlettiği üç Türk, dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlandı. Beş bin kişinin katıldığı cenazede üç babanın oğullarının tabutuna bakışı yürek burktu.

Ahmet Saraçoğlu, Behçet Gültekin ve Selahattin Gürbüz, oğullarının ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutlarının önünde gözyaşı döktü. Saraçoğlu, Gültekin ve Gürbüz, "Böyle mi veda edecektik. Yüreğimize düşen bu acıya nasıl dayanacağız" dedi.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Kazım Türkmen kıldırırken, ön safta cenaze yakınları ile birlikte Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya, Yurtdışı Türkler Başkanı Abdullah Eren, CHP milletvekilleri Ünal Demirtaş, Abdurrahman Tutdere ile beş bin vatandaş katıldı.

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İKİ CENAZE TÜRKİYE'YE

Fatih Saraçoğlu'nun (34) cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çorum'un İskilip ilçesine, Gökhan Gültekin'in (37) cenazesi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine gönderilirken Sedat Gürbüz'ün (30) cenazesi Offenbach kentine bağlı Dietzenbach kasabasındaki Müslüman mezarlığında toprağa verilecek.



SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen, saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürmüştü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.