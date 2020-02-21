Acılı babaların ırkçı terör isyanı! | Video
Almanya’nın Hanua kentinde 5’i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıda hayatının kaybeden Türk vatandaşların babası A Haber'e konuştu.
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