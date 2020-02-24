Almanya'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

Katil daha sonra iki kilometre mesafede bulunan bir bahis bürosuna gidip önünde otomobilde bekleyen bir genci öldürdü. Ardından Kemal Koçak'a ait Sports Arena isimli kafeye girdi. Katil, büfe çalışanı Gökhan Gültekin (35), Ferhat Unvar (22), iki çocuk annesi ve hamile olan Mercedes (33) isimli Polonyalı çalışan ile müşterilerden Boşnak Hamza Kurtoviç'i (22) öldürdü. Saldırılarda ölen diğer kişilerin isimleri şöyle: Sedat Gürbüz (29), Fatih Saraçoğlu, Nasır, Afganistanlı Elvis (23).

Son dakika! Dünya, Almanya'da katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman teröristin bu skandal görüntülerini konuşuyor | Video

Polis bir ihbarla araç plakası üzerinden katilin adresini tespit edip eve baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren Rathjen ve 72 yaşındaki annesinin cesedini buldu. Irkçı katilin annesini öldürüp intihar ettiği anlaşıldı. Rathjen'in bir veda mektubu ve katliamı neden yaptığını açıkladığı bir video bulundu. Soruşturmayı Alman Federal Başsavcılığı üstlendi. Katliam ülkeyi şoke etse de aslında bir göz göre göre geldi.