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  • Almanya'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

'nın Hanau kentinde 2 kafeye düzenlenmiş 4'ü Türk 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bazı ırkları 'yok etmek' istediğini söyleyen , ırkçı saldırının ardından annesini öldürüp intiar etmişti. Evden sağ olarak çıkan Tobias Rathjen'ın babası ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:05
Almanya'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

HANAU'da iki nargile kafe ve bir büfeyi basarak içeridekilere kurşun yağdıran ırkçı terörist (43), saldırıdan sonra kaldığı anne babasının evinin bodrum katında ölü bulunmuştu.

Almanya'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

Saldırıdan 5 saat sonra, gece saat 03.00'te eve baskın düzenleyen polis evde annenin de cesedini bulmuştu. Teröristin, annesini öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülürken baba Hans Gerd Rathjen (72) evden sağ çıkan tek kişi oldu. Gözaltındaki baba saldırılar hakkında bilgi sahibi kilit tanık olarak görülüyor.

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Almanya'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

Federal Savcı Peter Frank, Hürriyet'e Hans Gerd Rathjen ile ilgili "Baba konuşmuyor, susuyor. Baba bizim için zanlı değil, tanık" diye bilgi verdi. Babanın yalancı şahitlik, şantaj, iftira gibi konularda poliste dosyası bulunuyor.

Almanya'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

Komşuları da teröristin babasının agresif biri olduğu, hep sorun çıkardığını, gençliğinde oğluna "Yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin" diye baskı yaptığını anlattı. Teröristin üyesi olduğu atıcılık derneği saldırıdan çok büyük üzüntü duyduklarını açıkladı ve "Kimsenin kafasının içindekileri okuyamayız" dedi.

Almanya'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

Bild'in haberine göre; Hanau kentinde 10 kişiyi öldüren 'in evinden sağ çıkan tek kişi olan ve elleri arkadan kelepçelenip gözaltına alınan babası Hans-Gerd Rathjen (72), ağır psikiyatrik vaka olarak Giessen Üniversite Kliniği'ne götürüldü.

Almanya'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

(43) isimli bir Neo-Nazi, saat 22.00'de Frankfurt yakınlarındaki Hessen Eyaleti'ne bağlı Hanau kentinde Türklere dönük iki ayrı saldırı gerçekleştirdi. Irkçı katil önce Hanau merkezindeki "Midnight" isimli nargile kafede üç kişiyi öldürdü. Beş kişi de ağır yaralandı.

Almanya'yı kana bulayan ırkçı teröristin babası hakkında şoke eden detay! Evden sağ çıkan tek kişi...

Katil daha sonra iki kilometre mesafede bulunan bir bahis bürosuna gidip önünde otomobilde bekleyen bir genci öldürdü. Ardından Kemal Koçak'a ait Sports Arena isimli kafeye girdi. Katil, büfe çalışanı Gökhan Gültekin (35), Ferhat Unvar (22), iki çocuk annesi ve hamile olan Mercedes (33) isimli Polonyalı çalışan ile müşterilerden Boşnak Hamza Kurtoviç'i (22) öldürdü. Saldırılarda ölen diğer kişilerin isimleri şöyle: Sedat Gürbüz (29), Fatih Saraçoğlu, Nasır, Afganistanlı Elvis (23).

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Polis bir ihbarla araç plakası üzerinden katilin adresini tespit edip eve baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri giren Rathjen ve 72 yaşındaki annesinin cesedini buldu. Irkçı katilin annesini öldürüp intihar ettiği anlaşıldı. Rathjen'in bir veda mektubu ve katliamı neden yaptığını açıkladığı bir video bulundu. Soruşturmayı Alman Federal Başsavcılığı üstlendi. Katliam ülkeyi şoke etse de aslında bir göz göre göre geldi.

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