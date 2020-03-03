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Şehitlerimizin kemiklerini sızlattılar! 'dan skandal bildiri

'den '' operasyonu ile ilgili skandal bildiri. Esad rejiminin alçak saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olmasından sonra 'nin başlattığı ve rejim unsurlarına ağır darbeler vurduğu 'Bahar Kalkanı' operasyonunu hazmedemeyen CHP şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. 'Bahar Kalkanı' operasyonunun gereksiz olduğunu ima edilen skandal bildiride; "Türkiye, topraklarındaki emperyalist tuzakların bir parçası olmamalı ve bataklığına sürüklenmemelidir." denildi

Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:35 ABONE OL
Şehitlerimizin kemiklerini sızlattılar! CHP'dan skandal bildiri

İstanbul'un 39 ilçe belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantılarına, CHP meclis üyelerinin İdlib'le ilgili yayınladıkları ortak bildiri damga vurdu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Suriye'de 33 askerin şehit olduğu hava saldırısıyla ilgili okunan bildiride, Bahar Kalkanı Harekatı'nın gereksiz olduğu ima edildi. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan anneler için gösterilmeyen hassasiyetin yer aldığı bildiride şu ifadeler kullanıldı.

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SKANDAL BİLDİRİ

"Bizlerin boynunun borcu olan anaların gözyaşlarını dindirmektir, askerlerimizin sağ salim evlerine dönebilmesini sağlamaktır. Ölümü değil yaşamı, savaşı değil barışı istemek, savunmak zorundayız. Duvarları sıvalı evlerde yaşayan yoksul halk çocuklarının neden göz göre göre ölüme sürüklendiği açıklanmaya muhtaçtır.

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HAREKATI BİTİRİN MESAJI

Askerimizin ihmal, tedbirsizlik ve hatalı dış politika tercihleriyle ölüme sürüklenmesi kabul edilemez. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır uyardığı ve işaret ettiği gibi Türkiye, Suriye topraklarındaki emperyalist tuzakların bir parçası olmamalı ve Ortadoğu bataklığına sürüklenmemelidir.

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MEHMETÇİĞİMİZE YAPILAN İHANETTİR

Bir gün ABD'nin ertesi gün Rusya'nın taşeronluğuna soyunmak, bu ülkeye, bu millete, bu kahraman Mehmetçiğimize yapılan en büyük ihanettir. Son yaşadığımız acı olay da ne yazık ki hiçbir hava savunma tedbiri alınmadan göz göre göre gelen bir felakettir. Askerlerimizin bir an evvel yurdumuza dönmesini, bundan sonra da tek bir askerimizin dahi burnunun kanamaması için gereğinin yapılmasını istiyoruz."

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Şehitlerimizin kemiklerini sızlattılar! CHP'dan skandal bildiri
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