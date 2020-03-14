İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin rent a car'cısı oldu

Söz konusu firmanın, motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingini (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç) sağlayacağı bildirildi.

DANIŞMAN MURAT ONGUN'A ÜÇ MAAŞ!

İBB'de danışman olan kişilerin belediye iştiraklerinde de yönetim kurulu başkanı olarak atanarak 3 maaş almasının sağlandığı tespit edildi. Murat Ongun, hem İBB Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Ongun'un, maaşının 45 bin TL olduğu ifade ediliyor.

3 YERDE AYNI ANDA NASIL GÖREV YAPACAK?

Murat Ongun'un görev yaptığı Medya A.Ş.'nin merkezinin Unkapanı'nda, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin merkezinin Yeşilköy'de, İBB ana merkez binasının Saraçhane'de olduğu biliniyor. Ongun'un, aynı anda üç farklı yerde nasıl bulunacağı merak ediliyor. Ongun'un, geçen yıl 7 Ağustos'ta Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği, 20 Mart 2020'ye kadar görevini sürdüreceği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer almıştı.

'HUZUR HAKKI'

İBB şirketleri içinde yönetim kurulu başkan ve yardımcılarına memur maaşlarına ek olarak, 'huzur hakkı' adı altında düzenli aylık ödeme yapılıyor. 'Huzur hakkı' adı altında İBB iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL ile yönetim kurulu üyelerine 5 TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor.

Halen geçerli olan 29 Mart 2018 tarihli İGDAŞ Yönetim Kurulu karında ücretler konusunda şu bilgi yer alıyor: "Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 14 bin 200 TL., Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 8 bin 950 TL., yönetim kurulu üyelerine aylık net 4 bin 950 TL huzur hakkı ödemesine oybirliği ile karar verildi."