Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan corona virüsü paylaşımlarına sert tepki: ABD ve Almanya'dan yapıyorlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüsü ile ilgili sosyal medyada algı yapanlaron tespit edildiğini söyledi. Bakan Soylu, ABD ve Almanya bağlantılarına dikkat çekti, FETÖ'yü işaret etti. Soylu, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu algılara ortak olmayın. Paylaşmayın" dedi. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çeken açıklamaları...

BAKAN SOYLU'DAN SERT SÖZLER

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı değerlendirmede, "Sosyal medyada algıcılar durmuyor. Vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bunun önemli bir kısmı Almanya ve ABD merkezlidir. Nasıl Türkiye bunu iyi yönetir. Halk nasıl sakin ve sağduyulu, kurallara uyar bir şekilde bunu kabul eder. Nasıl ABD'den, Almanya'dan daha iyi olur diye yapıyorlar. İnfial yapanlara ne olursunuz, fırsat vermeyin. Bunları lütfen paylaşmayın" dedi.

Vatandaşlarımızdan ricamızdır;

Whatsapp'ta, sosyal medyada dolaşıma sokulan ses kayıtları vb.. manipülasyon amaçlı içeriklere lütfen itibar etmeyin, paylaşmayın. pic.twitter.com/4BmWL6VFnV — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 20, 2020

SOSYAL MEDYADAN İNFİAL YARATANLARA OPERASYONLAR DÜZENLENİYOR

Corona virüsü ile en etkili mücadeleyi gösteren Türkiye'de infial yaratacak sosyal medya paylaşımları, cep telefonu mesajları, WhatsApp iletileri gibi durumlarda operasyon düzenleniyor. Halkı korku ve paniğe sevk edenlere cezai yaptırım uygulanıyor.

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