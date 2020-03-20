Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Corona virüsü önlemleri ile ilgili son dakika açıklaması: Pazarda satılan meyve sebzeler...

önlemleri ile ilgili açıklaması: Pazarda satılan meyve sebzeler...

haberine göre; flaş bir açıklşamada bulundu. Pekcan, pazarda satılan ambalajsız sebze ve meyvelerin seçilemeyeceğini söyledi. Bakan Pekcan ayrıca, "Şirket sözleşmelerinde bulunmasa dahi, elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirilebilecek." dedi. Uzmanlar ambalajdaki riskin daha az olduğunu ifade ediyor.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 14:30 ABONE OL
Corona virüsü önlemleri ile ilgili son dakika açıklaması: Pazarda satılan meyve sebzeler...

Koronavirüs önlemleri kapsamında tarihi bir karar alındı! Virüsün bulaşmasını önlemek için sebze ve meyve satışlarında elle seçme dönemi sona erdi. Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı flaş açıklamada, ambalajsız ürünlerin seçilemeyeceğini resmen duyurdu.

Pekcan ayrıca, "Şirket sözleşmelerinde bulunmasa dahi, elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirilebilecek." dedi.

AMBALAJDA RİSK DAHA AZ

A Haber canlı yayınında konuşan İç Hastalıkları uzmanı Taner Kaya, son derece yerinde bir karar olduğunu söyledi. Ambalajdaki riskin daha düşük olduğunu söyleyen Kaya, ambalaja sürülen elin mutlaka sabunla yıkanmasını ve ağza, burna sürülmemesini de önerdi.

SON DAKİKA! MERAKLA BEKLENEN İKİNCİ YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! CEZA İNFAZ YASASININ TARİHİ DE BELLİ OLDU! SAĞLIK BAKANLIĞI ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIR? ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TESTİ SAYFASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü önlemleri ile ilgili son dakika açıklaması: Pazarda satılan meyve sebzeler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA