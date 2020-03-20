Corona virüsü önlemleri ile ilgili son dakika açıklaması: Pazarda satılan meyve sebzeler...

Koronavirüs önlemleri kapsamında tarihi bir karar alındı! Virüsün bulaşmasını önlemek için sebze ve meyve satışlarında elle seçme dönemi sona erdi. Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı flaş açıklamada, ambalajsız ürünlerin seçilemeyeceğini resmen duyurdu.

Pekcan ayrıca, "Şirket sözleşmelerinde bulunmasa dahi, elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirilebilecek." dedi.

AMBALAJDA RİSK DAHA AZ

A Haber canlı yayınında konuşan İç Hastalıkları uzmanı Taner Kaya, son derece yerinde bir karar olduğunu söyledi. Ambalajdaki riskin daha düşük olduğunu söyleyen Kaya, ambalaja sürülen elin mutlaka sabunla yıkanmasını ve ağza, burna sürülmemesini de önerdi.

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