Son dakika corona virüsü kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak.

SON DAKİKA! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’DAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI! TÜRKİYE’DEKİ CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI...

SON DAKİKA HABERİ: ABD'Yİ SARSACAK CORONA VİRÜSÜ İDDİASI! İSTİHBARAT TRUMP'I UYARMIŞ AMA...

SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN CORONA VİRÜSÜ İLE BİR GÜNÜ BÖYLE GEÇİYOR! SIK SIK BUNLARI TÜKETİYOR...