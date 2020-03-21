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Son dakika corona virüsü kararı! 'de yayımlandı...

Son dakika... Uzmanlık eğitimi gören hekimler, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği durumlarda hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 08:53 ABONE OL
Son dakika corona virüsü kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak.

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Son dakika corona virüsü kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı...
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