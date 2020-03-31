Ceza infaz yasası düzenlemesi ile ilgili flaş gelişme! AK Parti ve MHP açıklama yapacak...

Ceza infaz yasası ile ilgili düzenlemede son viraja girildi. Bugün komisyona sunulacak olan ceza infaz yasası ile ilgili AK Parti ve MHP saat 15.30'da açıklamalarda bulunacak. Ceza infaz düzenlemesinin içeriği de belli oldu. İnfaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılacak suçlar, kadına şiddet, terör, uyuşturucu ve cinsel istismar olarak belirlendi.

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CUMHUR İTTİFAKI İNFAZ YASASI İÇİN AÇIKLAMA YAPACAK

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan AK Parti ve MHP'li kurmaylar son şeklini almış olan infaz yasası ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Kamuoyu ortak açıklama ile saat 15.30'da bilgilendirilecek.

UYUŞTURUCU, İSTİSMAR VE TERÖR SUÇLARI KAPSAM DIŞI

AK Parti ve MHP, cezaevlerini rahatlatacak olan infaz düzenlemesinde oldukça hassas davrandı. Uyuşturucu, terör ve istismar suçları kapsam dışı bırakıldı. Bu suçlarda kesinlikle bir indirim olmayacak. Kadına şiddet suçunda da bir indirim gerçekleşmeyecek.

A Haber muhabiri Levent Eke'nin aktardığına göre yasa ile birlikt cezaevlerinin 3'te 1'i boşalacak.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: KORONA YOK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, cezaevlerinde hijyen önlemlerinin en üst seviyede alındığını, görüşmelerin durdurulduğunu, çalışanların bilgilendirildiğini söyledi. Gül, cezaevlerinde herhangi bir koronavirüs vakasının olmadığını da duyurdu.

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