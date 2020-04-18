PKK’ya Kandil’de ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm hızıyla sürdürülen yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'nın yuvası Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



'SON TERÖRİSTE KADAR'

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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SIZMA GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

Yine Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi. Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."

Hakkari'nin Çukurca ilçesi ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen operasyonlar kapsamında ise, bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçiridi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ele geçirilen ikisi gece görüş olmak üzere 3 dürbün, iki el bombası, 5 fünye, iki adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ve 287 doçka mermisi, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, iki güneş enerjisi paneliyle yaşam malzemeleri imha edildi.

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