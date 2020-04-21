Son dakika haberi: Başkan Erdoğan onayladı! Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından yapılan açıklamada, kurum yöneticilerinin gerekli tedbirleri alması ile hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için asgari seviyede personelin bulundurulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 nisan 2020 cuma günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama;

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada,"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 nisan 2020 cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

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