Son dakika: CHP'li Zeydan Karalar'dan canlı yayında yalan üstüne yalan

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında kendi kendini yalanladı. Karalar, 2 gün önce katıldığı Fox TV'de "Bedavaya ekmek dağıtmamıza izin vermediler, biz de 5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz." demişti.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan canlı yayında yalan üstüne yalan | Video

YALANINI CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ: DEMEDİNİZ SAYIN VALİM

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında, "Valimiz arayıp 'Başkanım ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim. Hatta valimiz Vefa Destek Gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler." dedi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın ekmek açıklaması da yalan çıktı | Video

2 GÜN ÖNCE GÖZ GÖRE YALAN SÖYLEMİŞ

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 2 gün önce katıldığı canlı yayında, "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım" demişti. Karalar'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı kendi sözleriyle ortaya çıktı.