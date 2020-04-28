CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan canlı yayında yalan üstüne yalan | Video

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında kendi kendini yalanladı. Karalar, 2 gün önce katıldığı Fox TV'de "Bedavaya ekmek dağıtmamıza izin vermediler, biz de 5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz." demişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında kendi kendini yalanladı. Karalar, 2 gün önce katıldığı Fox TV'dedemişti.CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fox TV'de katıldığı canlı yayında,dedi.

2 GÜN ÖNCE GÖZ GÖRE YALAN SÖYLEMİŞ

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 2 gün önce katıldığı canlı yayında, "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de dağıtıyorum ekmek. 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Hafta sonu 5 kuruşa dağıttım" demişti. Karalar'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı kendi sözleriyle ortaya çıktı.