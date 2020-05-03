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hocanın koronavirüs nedeniyle evden yaptığı yayın ve takipçileriyle amin dedikleri en son duası

İlahiyatçı , birçok televizyon kanalında dini sohbetler veren, her fırsatta ülkenin şehirlerinde büyük kitlelere sohbetler yapan bir isimdi. Koronavirüsten kaynaklı vefat etti. İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun vefat etmeden önce paylaştığı video ortaya çıktı. Ramazan ayı şerefinin yüzü suyu hürmetine, salgın şer’ine karşı vatan, ümmet ve insanlığın sıhhati içinde dua etmişti

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Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 17:10 ABONE OL
Ömer Döngeloğlu hocanın koronavirüs nedeniyle evden yaptığı yayın ve takipçileriyle amin dedikleri en son duası

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu koronavirüsten kaynaklı vefat etti. Birçok televizyon kanalında dini sohbetler veren, her fırsatta ülkenin şehirlerinde büyük kitlelere sohbetler yapan ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce en son paylaştığı video da ortaya çıktı.

ŞER'İN DEF-İ İLE VATAN VE ÜMMET İÇİN DUA ETMİŞTİ

Ülke, devlet ve ümmet-i Muhammed için dua eden Döngeloğlu dua ettiği videoda şunları söyledi: "Şu an gönüllerinde geçen ne duaları varsa ikram eyle yarabbi! Ramazan'-ı Şerif bizim için bizim için bu sene ağır imtihan olacak. Teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı, peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et yarabbi. Dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerimizin, atalarımızın, ecdadımızın, din ve devlet büyüklerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ruhu için, milletimizin, vatanımızın, devletimizin, ümmet-i Muhammed'in ve insanlığın birliği, güç ve kuvveti, kardeşliği ve selameti için, hayırların fethi için, şerlerin def-i ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selamati için Allah rızası için el-fatiha."

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