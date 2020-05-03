İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun ölmeden önceki son vaazı paylaşım rekorları kırıyor | Video

Türkiye'de etkisini gösteren ölümcül corona virüs salgını nedeniyle bir acı kayıp daha yaşandı. Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun gerçekleştirdiği son sohbetin görüntüleri ortaya çıktı. Döngeloğlu, salgın nedeniyle online gerçekleştirdiği sohbette, "Ramazan-ı Şerif bize bu sene ağır imtihan olacak" ifadelerine yer vermiş.