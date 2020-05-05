Yargıtay’dan flaş ankesör kararı! Artık tek başına delil

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kadrolarına yönelik ülke çapında gerçekleştirilen ankesörlü telefon soruşturmaları ve davalarına ilişkin çok önemli bir karara imza attı. Daire eski Astsubay ankesör sanığının aldığı cezaya ilişkin yaptığı temyiz başvurusunu inceleyerek, ankesörlü telefonla aranmanın tek başına, yani tanık veya herhangi bir yan delil olmadan mahkumiyete yeterli olduğuna hükmetti. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza alan sanık Aziz Aslan'ın incelenen temyiz başvurusunda, sanığın sadece ankesörlü telefonla aranan cep telefonunun HTS kayıtları tek başına delil olarak yeterli kabul edildi.

MAKUL BİR AÇIKLAMA GETİREMEDİ

Sanık Aziz A.'nın Samsun'daki bir büfeden farklı tarihlerde çok sayıda TSK üyesi Astsubay'ların aranmasından saniyeler sonra 4 defa ardışık bir şekilde arandığı, ayrıca Aslan'ın görev yaptığı Samsun, İzmir ve Antalya'da dahil olmak üzere 3 ilde 5 Haziran 2010'dan 13 Kasım 2014 tarihleri arasında toplam 23 kez tekil olarak arandığına vurgu yapıldı. Sanığın yaptığı savunmalarda söz konusu aramalara ilişkin makul bir açıklama getiremediğine dikkat çekildi.

ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞU KABUL EDİLDİ

Kararda sanığın sabit hatlardan tekil ve ardışık bir şekilde aranmasının, aramaya konu olan şahısların aynı rütbede ve kuvvette olmaları, aramaların gerçekleştirildiği zaman, konuşma süreleri, farklı hatlardan aranması gibi hususlar göz önüne alındığında, örgüt üyesi olduğuna ilişkin kabulde bir isabetsizlik olmadığı vurgulandı.

YÜZDE 60'I İTİRAFÇI OLDU

Öte yandan TSK'daki FETÖ kriptolarını deşifre edilmesinde büyük önem taşıyan ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar yurt çapında toplam, 19 bin 343 kişi şüpheli oldu. Bunlardan 17 bin 795'i gözaltı işlemi uygulanırken, yüzde 36'sına tekabül eden 6 bin 926 şüpheli tutuklandı. Yüzde 6'sına karşılık gelen bin 262 şüpheli serbest kalırken, haklarında işlem yapılanların yüzde 50'si olan 9 bin 607 şüpheliye ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Yüzde 8'e karşılık gelen bin 548 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Gözaltına alınan 18 bine yakın isimden, 10 bin 710'u yani yüzde 60'ı etkin pişmanlıktan faydalandı. Verdikleri ifadelerle soruşturmaların genişletilmesine katkı sağladı. Yüzde 40'ına karşılık gelen 7 bin 85 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlanmadı.



Tuvalete bıraktığı notlarla FETÖ'cüleri yönlendiren sanığın eylemleri iddianamede

FETÖ’nün paraları süpürgeden çıktı

Emniyet, TSK ve yargıda kripto FETÖ'cü temizliği

Son dakika: İzmir’deki FETÖ operasyonunda flaş ayrıntı! O isimlerin emir astsubayları çıktı

FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında operasyon