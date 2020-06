Utanç temizlendi rahat uyuyun

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), dün demokrasi tarihine altın harflerle geçecek bir karara imza attı. Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Böylece 27 Mayıs 1960 darbesiyle kurulan Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale gelirken, demokrasi tarihimizin bir utanç lekesi de silinmiş oldu.

DARBELERE GÜÇLÜ BİR MESAJ

TBMM'nin bu kararıyla Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan utanç yargılamaları, tarihin çöp sepetine atıldı. Meclis'teki partilerin tam mutabakatıyla geçen yasa tüm darbelerle yüzleşme anlamını taşırken, demokrasiye karşı yapılan darbe ve darbe girişimlerine karşı da güçlü bir mesaj verdi.







Kabul edilen düzenleme ile birlikte zarar görenler ya da mirasçılarının başvurularının değerlendirmek için Cumhurbaşkanlığı bir komisyon kuracak. Komisyon kurulduktan sonraki üç ay içinde zararların karşılanması için başvuru yapılabilecek.







Yine kamu kurum ve kuruluşları, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı'na ait her türlü arşivlik ve arşiv belgesini maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde TBMM Başkanlığı'na devredecek. Görüşmenin yapıldığı oturumu amcası Yassıada mahkemelerinde idamla yargılanan, babası Zincirbozan'a gönderilen AK Parti Isparta Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Süreyya Bilgiç yaptı. Teklif sahibi de olan Bilgiç ilk konuşmayı yaparak, şunları söyledi:



'BU AYIP TEMİZLENDİ'

"Yassıada kararlarını o sözde mahkemenin, Yüksel Adalet Divanı'nı kuran 1 No'lu kanunun 6. maddesini kaldırıyoruz. Bu sözde mahkeme Türk milletinin vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir. Yüksek Adalet Divanı isimli bu sahte mahkeme, Türk demokrasi tarihine vurulmuş kara bir lekedir. Rahmetli Menderes ve iki arkadaşına yapılanları topyekün bu millet unutmadı. Darbelerin asıl mağduru milletin ta kendisi. Biz de ayıpları temizlemek adına Yüksek Adalet Divanı kararlarını ortadan kaldırmış bulunuyoruz."







Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında Meclis'te pek görülmeyen tablo ortaya çıktı. Tüm partiler teklife destek verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada'daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır. Bu kutlu çabada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Meclisimizi, gösterdiği teveccühten dolayı tebrik ediyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: 27 Mayıs 1960'tan itibaren bu kanunu kaldırmakla beraber, bu hukuksuz, darbeci anlayışın sözde mahkemelerini ortadan kaldırmış olacağız. Türk demokrasisi için fevkalade önemli bir iş yapmış olacağız. (Muhalefet partilerinin 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz mağdurlarının da yasaya dahil edilmesi yönündeki talepleri üzerine) TBMM kendi ortak aklını kullanarak Türkiye'nin temel meselelerinde, ister bugüne dair, ister geçmişle alakalı yeni sonuçlar üretmek istesin. Hep beraber ne yapmamız gerekiyorsa yine yaparız.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız: Hukuk tarihimiz, adalet dünyamız kara bir lekeden kurtulacaktır.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: 27 Mayıs darbesi, Türk milletine yapılabilecek en büyük kötülüktür.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: 27 Mayıs darbesi, hiçbir zaman tarihin tozlu raflarında kalmadı. Bütün darbe girişimleriyle her daim yaşatılmaya çalışıldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Her türlü darbe ve darbe girişimini kınıyoruz.

