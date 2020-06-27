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: sona erdi

haberi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 15.00'e kadar uygulanan sona erdi

Giriş Tarihi: 27.6.2020 14:59 Son Güncelleme: 27.6.2020 15:06 ABONE OL
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başlamıştı

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile bugün ve yarın yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi.

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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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