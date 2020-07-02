SON DAKİKA! Yürüyüşe katılan HDP’li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı

2 GÜN SONRA 2 HDP'LİDE DAHA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Partinin genel merkezinden 2 gün sonra yapılan yeni bir açıklama ile koronavirüs tespit edilen HDP'li milletvekili sayısının 3'e çıktığı belirtildi. Testleri pozitif çıkan milletvekillerinin Mardin Milletvekili Pero Dündar, Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve Muş Milletvekili Mensur Işık olduğu belirtildi. Bu 3 vekil, yürüyüşten sonra Meclis çalışmalarına da katıldı.

Mensur Işık

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