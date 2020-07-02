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SON DAKİKA! Yürüyüşe katılan ’li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hakkari'den Ankara'ya yapılan yürüyüşe katılan 'li milletvekilleri Pero Dündar, Nuran İmir ve Mensur Işık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. İşte uyarıları dikkate almayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan HDP'lilerle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 17:24 Son Güncelleme: 2.7.2020 17:27 ABONE OL
SON DAKİKA! Yürüyüşe katılan HDP’li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı

HDP'liler tarafından, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillikleri düşürülen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'na destek ve terörden görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına destek amacıyla 15 Haziran günü Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya yürüyüş başlatan HDP'de şok!

İki grup halinde başlatılan yürüyüşün Edirne'den Ankara'ya düzenlenen bölümüne HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari- Ankara arasındaki yürüyüşe ise HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da katıldı.

Pero Dündar

RAHATSIZLANAN VEKİLİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yürüyüşün ardından rahatsızlanan HDP'li heyetin arasında bulunan bir milletvekili, Ankara'da hastaneye başvurdu. Milletvekilinin belirtiler üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. HDP Genel Merkezi, milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Nuran İmir

2 GÜN SONRA 2 HDP'LİDE DAHA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Partinin genel merkezinden 2 gün sonra yapılan yeni bir açıklama ile koronavirüs tespit edilen HDP'li milletvekili sayısının 3'e çıktığı belirtildi. Testleri pozitif çıkan milletvekillerinin Mardin Milletvekili Pero Dündar, Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve Muş Milletvekili Mensur Işık olduğu belirtildi. Bu 3 vekil, yürüyüşten sonra Meclis çalışmalarına da katıldı.

Mensur Işık

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SON DAKİKA! Yürüyüşe katılan HDP’li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı
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