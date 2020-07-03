Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MHP'den flaş açıklama: Sosyal medya teröründen medet umuyorlar!

'den flaş açıklama: teröründen medet umuyorlar!

Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ", HDP ve İYİ Parti teröründen medet umuyor." dedi. Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin sosyal medya terörünü desteklediğini öne sürdü. Sosyal medyada sahte ve anonim hesaplardan insan haysiyet ve şerefine yönelik itibar suikastları ve saldırıların tahammül edilemeyecek hale geldiğini belirten Akçay, sosyal medyada başta FETÖ olmak üzere bazı terör örgütleri tarafından organize şekilde linç kampanyaları düzenlendiğine dikkati çekti.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:41 Son Güncelleme: 3.7.2020 17:43 ABONE OL
MHP'den flaş açıklama: Sosyal medya teröründen medet umuyorlar!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor." dedi.

Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin sosyal medya terörünü desteklediğini öne sürdü. Sosyal medyada sahte ve anonim hesaplardan insan haysiyet ve şerefine yönelik itibar suikastları ve saldırıların tahammül edilemeyecek hale geldiğini belirten Akçay, sosyal medyada başta FETÖ olmak üzere bazı terör örgütleri tarafından organize şekilde linç kampanyaları düzenlendiğine dikkati çekti.

MHP Grup Başkanvekili Akçay: 'CHP kimlik bunalımı içindedir' - Son ...

İnternette sahte profil veya hesap oluşturmanın cezai bir yaptırımı bulunmadığını ifade eden Akçay, yurt içi ve yurt dışı sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal ağ düzenlemesi hükümetin gündeminde! Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? (Facebook, Instagram, Twitter) | Video

YALAN HABERE EN ÇOK MARUZ KALAN ÜLKEYİZ

Sosyal medya sağlayıcılarının Almanya, Fransa gibi ülkelerde temsilcilik açtıklarını ancak Türkiye'de temsilcilik açmamak için direndiklerini dile getiren Akçay, "Sosyal medya sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açması konusunda kanun çıkarılmalı ve bunlar yerel mahkemelerin kararlarına uymalıdır. Öncelikle sahte hesaplara karşı çok ciddi ve önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Hüviyeti belli olmayan kişilerin sosyal medyada hesap açamaması gerekir." diye konuştu.

Akçay, 2018'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'nin sahte habere maruz kalma sıralamasında yüzde 49'la ilk sırada yer aldığını hatırlatarak "Bu araştırma bile sosyal medyayla ilgili düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini gösteriyor." dedi.

"CHP, HDP ve İYİ Parti ile sahte hesaplar üzerinden medya terörü yaratanlar arasında bir ilişki mi var?" diye soran Akçay, kamuoyunda insan itibarı, haysiyeti ve şerefine yönelik saldırıların önlenmesi konusunda büyük beklenti olduğunu aktardı.

ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadaki itibar suikastına karşı tavrını açıkça ortaya koyduğunu belirten Akçay, Bahçeli'nin insan şerefine, namusuna, haysiyetine envaiçeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın temiz kullanımının sağlanmasına, konuyla ilgili yasal düzenlemenin TBMM'de yapılmasına kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığını hatırlattı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin sosyal medyadaki sahte hesaplar üzerinden insan haysiyetine, namusuna ve şerefine yönelik itibar suikastlarına karşı gibi göründüğünü ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"CHP, HDP ve İYİ Parti, sosyal medya terörüne yönelik düzenleme hazırlığından rahatsız. CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medya teröründen medet umuyor. Konuyu saptırarak sanki tüm internet kapatılacakmış algısı yaratmaya çalışıyorlar. Demek ki CHP, HDP ve İYİ Parti sosyal medyadaki sahte hesaplar üzerinden insan itibarına, haysiyetine, namusuna ve şerefine yönelik sosyal medya teröründen memnundur. Bu durum, 'Sahte hesaplar üzerinden medya terörü yaratanlar ile CHP, HDP ve İYİ Parti'nin bağlantısı mı var? Bu sahte hesapların bir bölümü CHP, HDP ve İYİ Parti tarafından mı organize ediliyor?' sorusunu akıllara getiriyor."

Devlet Bahçeli’den boykot MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan sosyal medya açıklaması: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik AA'ya gündemi değerlendirdi: Vatandaşımızı koruyacak bir düzenleme geliyor
Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine çirkin saldırı ve sosyal medya açıklaması: Hesabı sorulacak, Düzenleme meclise geliyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
MHP'den flaş açıklama: Sosyal medya teröründen medet umuyorlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA