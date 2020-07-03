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Son dakika! Bakan Albayrak ve ailesine yönelik alçak paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı." denildi.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:59 Son Güncelleme: 3.7.2020 11:03 ABONE OL
Son dakika! Bakan Albayrak ve ailesine yönelik alçak paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik çirkin paylaşımda bulunan bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı.

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Son dakika! Bakan Albayrak ve ailesine yönelik alçak paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
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