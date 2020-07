Bu millet seni unutmaz Mehmet

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti ama 15 Temmuz gazisi Mehmet Yaman'ın hayat mücadelesi bitmedi. 'Yaşamaz' denilen ancak yaşama tutunmak için inadına hayata sarılan gazi, önce dimdik ayağa kalkmayı başardı. 3'üncü yılda hayata ilk adımını attı. 4'üncü yılda ise ufak ufak da olsa adımlarını sıralamaya başladı. Beynine isabet eden şarapnel parçalarının verdiği hasar nedeniyle yıllarca konuşamayan Mehmet, konuşma terapileriyle de kendini ifade edebilir duruma geldi. SABAH 'Haydi Mehmet Yürüyebilirsin' diyerek gazinin hayat mücadelesine işaret etmişti. Mehmet, dönem dönem bıkkınlığa düşse de hiç tükenmeyen azmi ve eşinin desteğiyle dimdik ayakta durabilmek, yeniden eski günlerine kavuşabilmek için çabalıyor.



HER GÜN 45 DAKİKA

47 yaşındaydı Mehmet, Karaköy'de elektrik malzemesi satan bir esnaftı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini haber alır almaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne koştu. Başına isabet eden G3 mermisinden sıçrayan şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı. 78 gün yoğun bakımda uyutuldu. Şarapnel parçaları akciğerine de isabet etmişti. Solunumu ancak makinelerle yapılan gazi, Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle tedavisi için Amerikan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Onlarca ameliyat geçirdi. Akciğerlerinin bir kısmı alındı. Kafatasında eksik kemiklerin yerine kemik çimentosuyla kemik yapıldı. Darbe girişiminden 571 gün sonra Ümraniye'deki evine gidebildi. Ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı. Önce Ankara'da tedavi gördü. Mehmet, ilk adımını attığında SABAH yanındaydı. Beynine isabet eden şarapnel parçalarının verdiği hasar nedeniyle yıllarca konuşamayan Mehmet, gördüğü konuşma terapisi nedeniyle artık kendini de ifade edebiliyor. "Başardın Mehmet' desek de yorgun. Çünkü hayatı 4 yıldır büyük bir mücadele içinde geçiyor.







'BENDEN BİN BETER OLSUNLAR'

Gazi Mehmet "FETÖ'cü hainler hayatımı çaldılar, beni bu hale düşürdüler. Onlar benden bin beter olsun" diyor. Eşi Dilek ve 3 çocuğu gazisini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Dilek Yaman "Tedavimiz Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde devam ediyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdik. Şimdi Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden fizik tedavi uzmanları her gün eve gelip, Mehmet'e yürüme çalışmaları yaptırıyor. Mehmet 45 dakika ayakta duruyor ve sıralıyor. Sol ayağını atmakta zorlansa da yine de adım atmaktan vazgeçmiyor" dedi.







'NE OLUR BİZİ UNUTMAYIN'

Dilek Yaman'ın tek bir isteği var. "Ne olur 15 Temmuz gazilerini unutmayın. İnanın bizim hayatımız hiç kolay değil. O hainler hayatımızı çaldılar. 4 koca yıldır hayat mücadelesi veriyoruz. Mehmet eski günlerine dönsün başka bir şey istemiyorum" diyor. Mehmet'i Konya Ereğli'ye tatile götüreceğini söyleyen Dilek Yaman "Dışarı çıksın, güneşi görsün, rüzgarı hissetsin. Hayat varmış desin. Hep hastane ve evde geçti 4 yılımız. Bazen balkona çıkarıyorum ama dışarısı gibi olmuyor. Konya'da annemler yaşıyor. Orası Mehmet'e iyi gelecek" dedi.



HİÇ YALNIZ BIRAKILMADI

Gazi Mehmet hastanede tedavi görürken Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım sürpriz bir ziyarette bulunmuştu. Tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'ne Yıldırım, Ümraniye'deki evine de Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazinin evinden hastanedeki Başbakan Yıldırım'ı telefonundan arayarak bir sürpriz daha yaptı. Gazinin babası Mustafa Yaman ile görüntülü görüşen Erdoğan'ı karşısında gören gazi Mehmet ise çok heyecanlanmıştı. Erdoğan gazinin oğlunun karnesini de incelemişti.

Her şey ezan, vatan bayrak için

Haydi Mehmet biraz daha gayret

15 Temmuz’un FETÖ’cü kaymakamları

Darbe sanığı pilottan "uyudum" savunması