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'li 'dan skandal Ayasofya sözleri!

'li , katıldığı televizyon programında, Ayasofya'nın kilise statüsünde olmasını savundu. Bununla da yetinmeyen Hüda Kaya işgal altında onlarca kilise olduğunu iddia etti! İşte 'lılarla yan yana onlarca pozu olan HDP'li Hüda Kaya'nın skandal ifadeleri

Giriş Tarihi: 8.7.2020 17:38 Son Güncelleme: 8.7.2020 17:40 ABONE OL
HDP'li Hüda Kaya'dan skandal Ayasofya sözleri!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne dönüştürülmesi için çalışmalar başlamıştı. Danıştay'da görülen davanın bu hafta içinde açıklanması beklenirken, Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'den skandal bir açıklama geldi. Halk TV'de bir programa katılan HDP Milletvekili Hüda Kaya, Ayasofya'nın cami yapılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı.

MÜZEYİ DE YETERLİ BULMADI KİLİSE OLMASINI İSTEDİ!

Yaptığı skandal açıklamalarda müze olarak kalmasını bile yeterli bulmayan HDP'li Kaya Ayasofya'nın kilise olmasını isterken bunun yanında onlarca kilisenin de olduğunu iddia etti.

HDP'li vekil Ayasofya'nın kilise olmasını istedi! | Video

Kaya'nın bu ifadeleri sosyal medyada da tepki topladı.

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HDP'li Hüda Kaya'dan skandal Ayasofya sözleri!
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