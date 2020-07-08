HDP'li vekil Ayasofya'nın kilise olmasını istedi! | Video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne dönüştürülmesi için çalışmalar başlamıştı. Danıştay'da görülen davanın bu hafta içinde açıklanması beklenirken, Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'den skandal bir açıklama geldi. Halk TV’de bir programa katılan HDP Milletvekili Hüda Kaya, Ayasofya’nın cami yapılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı.