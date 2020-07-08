MSB'den flaş açıklama: Terörle mücadelemiz devam edecektir!

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele konusunda önemli açıklamada bulundu. MSB, "Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. pic.twitter.com/MK3O0eJJDR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020

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