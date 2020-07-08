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'den flaş açıklama: Terörle mücadelemiz devam edecektir!

: "Terör örgütü /’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. "

Giriş Tarihi: 8.7.2020 13:59 Son Güncelleme: 8.7.2020 14:02 ABONE OL
MSB'den flaş açıklama: Terörle mücadelemiz devam edecektir!

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele konusunda önemli açıklamada bulundu. MSB, "Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoru hayaliyle Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.

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MSB'den flaş açıklama: Terörle mücadelemiz devam edecektir!
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