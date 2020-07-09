Son dakika: DSÖ ile gerçekleştirilen kritik corona virüsü toplantısı sonrası Bakan Koca ve Kluge'den önemli açıklamalar...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile ortak açıklama yapıyor.

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"DSÖ İSTANBUL OFİSİ HIZLA HAYATA GEÇİRİLECEK"

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel sağlığın en önemli kurumunu en üst düzeyde temsil eden yetkilisini misafir etmek ülkemize güvenin göstergesidir. Bölge direktörü ile Covid-19 ile mücadele başta olmak üzere, bölgemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren birçok sağlık konusunu ele alma fırsatı yakaladık.

Türkiye'nin politikaları Bilim Kurulumuz tavsiyeleri ve DSÖ rehberleri çerçevesinde şekillenmiştir. Yine yakın işbirliğimizi devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz.

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Covid-19 sürecindeki her bilginin insanlığın ortak değeri olarak belgelendirilmesi inancını taşımaktayız.

İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık DSÖ ofisini hızla İstanbul'da hayata geçiriyoruz. Ofisin kurulmasına ilişkin nihai anlaşma biraz sonra imzalanacak olup, ofisin en kısa sürede faaliyete başlamasını planlıyoruz.

Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ise şu açıklamaları yaptı:

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. 3 önemli mesajım var.

Türkiye'ye ülke içi ve dışında büyük dayanışma ve duruş sergiledikleri için saygılarımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim. İyiyi de kötüyü de kriz zamanlarında görürüz. Türkiye dünyanın gördüğü en büyük krizde karakterini ortaya koydu.

Bizler bu akşam Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile anlaşma imzalayacağız. DSÖ Ofisinin amacı gerekli araştırmaları yapmak ve böyle durumlara karşı gerekli karşılığı verebilmektir.

İkinci mesajım ise pandemi henüz sona ermemiştir. Hazırlıklı olmak zorundayız. Teyakkuz seviyesinde hazırlıklarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye pandemiye karşı sağlıktaki reformu ile başarılı oldu. Pandemi süresince maskemizi takmalıyız. Öksürük alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz.

Haziran ayı ortasında kimi kurallarda hafifletme söz konusu oldu. Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi artışlar görüldü. Şimdi düşüşler görüyoruz. Önemli olan kuralların uygulanması, tedbirleri harfiyen uygulamak. Kapasitelerimizi güçlü tutmamız, tanı, teşhis, tedavi konuları önemli.

Tamamımız güvende olmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz. Bunun kucaklanması ve kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Grip aşısı, enfeksiyon önlenmesi gibi hedeflenmiş müdahaleleri sürdürmeye devam etmeliyiz.Yaşlı nüfusun maruz kalacağı risklere karşı adımlar atılmalı.

DSÖ, Türkiye ve sizlerin daimi, güvenilir ortağıdır. Avrupa'da ve dünyada yaşayanların sağlığının korunması için daimi dostunuzuz.

SORU - CEVAP

Türkiye'nin aldığı önlemler ve sağlık sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kluge: Süreci hep yakından takip ettik. Ayda bir Sayın Koca ile video konferans üzerinden toplantılar gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz bir raporun hazırlık aşamasındayız. Güçlü sağlık sisteminin nasıl olacağını belirledik. Türkiye'de çok güçlü bir siyasi liderlik sergilendi, kararlar hızlı ve doğru alındı. Ölüm ve vaka oranları yüzde 70'in üzerinde düştü.

En temel stratejimiz test, test, testtir. Türkiye kapasitesini iki kattan fazla artırdı. Günümüzde bu sayı 50 binin üzerinde...