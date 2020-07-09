DSÖ ile gerçekleştirilen kritik corona virüsü toplantısı sonrası Bakan Koca ve Kluge'den önemli açıklamalar | Video

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’ye gelen DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile bakanlıkta bir araya geldi. Kritik toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile ortak açıklama yapıyor. Bakan Koca, "İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık DSÖ ofisini hızla İstanbul'da hayata geçiriyoruz. Ofisin kurulmasına ilişkin nihai anlaşma biraz sonra imzalanacak olup, ofisin en kısa sürede faaliyete başlamasını planlıyoruz." dedi. Kluge ise, "Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. 3 önemli mesajım var." diye konuştu.