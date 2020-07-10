Son dakika haberi | Meclis Başkanı Şentop'tan flaş açıklama: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Son dakika haberi: Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili müze kararının iptalinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoağan kararnameyi imzalayarak Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki tüm engelleri kaldırdı. Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya açıklaması | Video



"Bu kararla beraber Ayasofya Cami olarak ibadete açılmış oldu. Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile uygulamaya dair bir işlem bu. Bununla da bütün camilerin yönetiminde olduğu gibi Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor.

"ZİNCİRLER KIRILSIN AYASOFYA AÇILSIN"

Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olay. Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır. Hedef olarak, hayal olarak, rüya olarak yer almıştı.





"Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın" bizim gençliğimizin en önemli sloganlarından biriydi.



O dönemlerin gençlik liderlerinden sayın Cumhurbaşkanımız o yıllarda da büyük gayret gerçekleştiren biriydi. Onun Cumhurbaşkanlığı'nda Ayasofya kararı anlamlı. Danıştay 10'uncu dairesinin başkan ve üyelerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımıza kararname için teşekkür ediyorum.

Son Dakika: Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası 'Ayasofya Camii' önünde sevinç gösterileri | Video

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN?

En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.