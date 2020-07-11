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Başkan Erdoğan'dan bugün açılışı yapılan '' paylaşımı

Başkan Erdoğan, ''ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı infografik paylaşımda "Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her “Allah razı olsun” sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 21:15 Son Güncelleme: 11.7.2020 21:20 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan bugün açılışı yapılan 'Botan Çayı Beğendik Köprüsü' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışında önemli açıklamalar | Video

Erdoğan daha sonra Türkiye'nin en uzun köprüsü olan 'Botan Çayı Beğendik Köprüsü'ne ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"ALLAH RAZI OLSUN" SÖZÜNÜN KIYMETİNİ DÜNYANIN TÜM HAZİNELERİNE DEĞİŞMEYİZ
Erdoğan yaptığı infografik paylaşımda "Gök kubbede bıraktığımız her hoş sadânın, milletimizin kalbinden süzülüp gelen her "Allah razı olsun" sözünün kıymetini dünyanın tüm hazinelerine değişmeyiz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın canlı yayın katılımıyla Türkiye'nin en yüksek köprüsü 'Beğendik Köprüsü' açıldı!

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Başkan Erdoğan'dan bugün açılışı yapılan 'Botan Çayı Beğendik Köprüsü' paylaşımı
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