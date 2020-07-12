'Bataklık' operasyonunda yakalanan baron emniyet müdürünün arabasıyla gezmiş!

"Bataklık" adı altında geçtiğimi günlerde uyuşturucu çetelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Türk Escobar lakaplı Nejat Daş'ın, eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in makam aracını kullandığı kayıtlara yansıdı. Operasyonda Daş'ın yanı sıra Yüksek ve koruma polisleri de gözaltına alınmıştı.

Batalık operasyonunda şaşırtan detay! Emniyet müdürü makam aracını tahsis etmiş | Video

UYUŞTURUCU BARONLARINA ARABASINI VERMİŞ!

'Bataklık Operasyonu', Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olmasının yanında zehir tacirlerinin devlet kademesine nasıl sızdığını da ortaya çıkardı.Türk Escobar Nejat Daş ile tutuklu eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek arasındaki bağlantı ise operasyondan 6 ay önce tespit edildi. Emniyet Müdürü Yüksek'in, polis memuru şoförü Halil İbrahim A.'nın kullandığı makam aracını narkotik ekiplerinin takibindeki olan Daş'a tahsis ettiği tespit edildi.

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