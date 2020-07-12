Batalık operasyonunda şaşırtan detay! Emniyet müdürü makam aracını tahsis etmiş | Video
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Uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş'ın corona virüs nedeniyle getirilen şehirlerarası seyahat yasağını eski Sultanbeyli Emniyet Müdür Necmettin Yüksek'in tahsis ettiği makam aracıyla deldiği ortaya çıktı. Batalık operasyonunda tutuklanan uyuşturucu baronu emniyet müdürünün makam aracıyla Çorlu'dan Edirne'ye gitmiş, TIR'larla yurtdışından getirilen uyuşturucu parasını elden teslim almış.