Kararlı yürüyüşümüz birilerini rahatsız ediyor

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı bağlantı ile hizmete açıldı. Törende konuşan Erdoğan şöyle dedi:

TÜRK MÜHENDİSLERİN ESERİ: Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla, tünellerle donatırken böylesine zorlu coğrafyaları da ihmal etmedik. İktidara geldiğimizde Türkiye'nin karayolu uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi, biz 27 bin 300 kilometreye uzattık. Ve bununla da kalmadık. Yapımı biraz uzunca sürmüş olsa da hamd olsun sonunda şehirlerimizi birbirine bağlayan bu mevcut projeyi yaptık. Burasının ülkemizin en yüksek köprüsü ünvanını taşıması, önemini işaret ediyor. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan bu köprünün malzemelerinin tümü de ülkemizde üretilmiştir. İnşallah açılışını yaptığımız yol ve köprü sayesinde bölgemizdeki ticaret ve turizm gelişecektir.

MİLLETE HİZMET NASİP MESELESİ: Dün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle rahmetle yad ettiğimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine nakşettiği şu güzel söz: "Hüner bir şehr bünyâd etmektir Reâyâ kalbin âbâd etmektir." Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye spordan çevreye kadar her alan inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz.

YENİ SINAMALAR: Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla günümüze kadar ulaşan istiklal ve istikbal mücadelemiz, bir süredir yeni sınamalarla karşı karşıyadır. Terörle mücadeleden darbe girişimlerine bu sınamaları Allaha şükür birer birer başarıyla geride bırakıyoruz. Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık. Karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk.

EKONOMİMİZE KURULAN TUZAKLAR: Ekonomimize kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek, büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeyi sürdürdük. Salgın dönemi bunca yıldır yaptığımız yatırımların kurduğumuz altyapının işlerliğini ve önemini görmemizi sağlamıştır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı krizin üstesinden rahatlıkla gelerek, Türkiye'nin gerçek gücünü ve potansiyelini ortaya koyduk. Her alanda süren yatırımları tamamlayıp faaliyete geçirerek, asıl gündemimizden de kopmadığımızı gösterdik. Her yatırımı geleceğimize tutulan bir ışık olarak kabul ediyoruz. Yaktığımız her ışıkla 2023 hedeflerimize ulaşma ümidimiz biraz daha artıyor. Türkiye'nin bu kararlı yürüyüşü elbette birilerini rahatsız ediyor.

TÜRKİYE ESKİSİ GİBİ OLSUN İSTİYORLAR: Gerek içeride gerek uluslararası alanda ülkemize yönelik saldırıların artması işte bu rahatsızlığın tezahürüdür. İstiyorlar ki Türkiye eskiden olduğu gibi, kendisine sunulanla yetinsin, hakkını aramasın, kimseyle rekabete kalkışmasın. Bunların anlamadıkları artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır.

AYASOFYA BU KARARLILIĞIN SONUCUDUR: Milletimiz birkaç gün sonra dördüncü yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz gecesi önüne konan bedel canı da olsa mücadeleden geri durmayacağını ve hakkını arayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de bu kararlılığın sonucudur. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Tıpkı Suriye'de Libya'da yaptığımız gibi, haklı yolumuzda yürümeyi sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz.



IRAK'A 6 SAATLİK YOL, 3 SAATE İNECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beğendik beldesinin Şırnak, Van ve Bitlis'in kavşak noktası olması ile jeostratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Yeni yol ile İran'dan gelen yük kamyonlarının Irak'a 6 saatte değil 3 saatte ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Van'dan Pervari'ye 5 saati bulan seyahat süresi ise 2 saate inecek. Projemizle Van, Şırnak ve Hakkâri üzerinden Ortadoğu'ya açılan kapıyı daha da genişletiyor ve tarihi İpekyolu güzergâhını yeniden hayata geçiriyoruz. Projenin katacağı ivme ile Botan Vadisi ve Botan Çayı turizm merkezine dönüşecek" dedi.



"YENİ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN FARKI"

BAKAN Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü'nün ihtişamını gösteren fotoğrafını Twitter'dan "Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü. Hem mühendislik açıdan hem de bölge için çok kıymetli. Alttaki eski köprüyü görebiliyor musunuz? İşte, eski Türkiye ile yeni ve güçlü Türkiye'nin farkı" notuyla paylaştı.



YÜKSEKLİĞİ 165 METRE

2014'te yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü, 210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemde Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı köprüsü.

Toplam 450 metre uzunluğundaki köprü, 14 metre genişliğinde.

Köprünün yüksekliği ise 165 metre.

Beğendik Köprüsü'nde yüzde 100 yerli malzeme kullanıldı.