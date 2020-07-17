Demokrasi nöbeti asla bitmeyecek

FETÖ'cü hainlerin kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde tüm Türkiye ilk günkü heyecanla tek yürek olup demokrasi nöbeti tuttu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı ve köprüye ay yıldızlı bayrak asıldı. Sultanbeyli'deki taksiciler, konvoy halinde tur attı. İstanbul'da da pekçok noktada elde bayrak, dilde dualarla sabaha kadar nöbete katılan vatandaşlar, "Bayrak inmez nöbet bitmez. Demokrasi nöbetimiz asla bitmeyecek" mesajı verdi.Eyüpsultan Meydanı'nda vatandaşlar sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu. Mevlid okundu, mehter takımı sahne aldı. Belediye Başkanı Deniz Köken, "251 şehidimizin ve bu ülke için son yıllardan itibaren Güneydoğu'da, Suriye'de, Irak'ta verdiğimiz şehitlerin hepsinin ruhları şad olsun" dedi. 15 Temmuz gazisi Ergin Yapıcı, "Sağlığımızı kaybettik ama Allahımız'a şükürler olsun bayrağımız yerinde, vatanımızı ve milletimizi kaybetmedik" diye konuştu.Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde 15 Temmuz ruhu ilk günkü gurur ve coşkuyla bir kez daha kendini gösterdi. Taşdelen'de, 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraf sergisi açıldı. Şehitler için Kuran okundu, dualar edildi. Çekmeköy Belediyesi İhanet ve Direniş Temalı Kısa Film yarışmasında dereceye giren filmler izletildi.Esenler'de Dörtyol Meydanı'nda saat başı değişen 50 kişilik gruplarla sabaha kadar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti tutuldu. "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" isimli programda Kur'an-ı Kerim okundu. Kağıthane'de Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Birincisi Mısırlı hafız Muhammed Recep'in Kur'an-ı Kerim tilaveti duygusal anlar yaşattı.Tuzla Şelale Eğitim Parkı'nda dev Türk bayrağı da açıldı. Bayrak vatandaşların el birliğiyle dalgalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı hainlere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin aileleriyle buluşmaktan büyük onur duydum. Türkiye'yi yenilmez kılan harçta, şehitlerimizin kanının olduğunu ve bunun hepimiz için hassasiyetle taşınacak ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamalıyız" ifadelerine yer verdi.Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda bir şehit çocuğunun da bulunduğu fotoğrafa yer verdi.FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da birlik ve beraberliğin sembolü salalar, 4. yıldönümü gecesinde Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla camilerden aynı anda yeniden yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sala okudu. Cami ve minarelerin ışıkları ise sabah namazına kadar açık tutuldu.Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı'nın açılış törenine katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Yıllarca bürokraside, askeriyede, emniyette, iş aleminde, yargıda, medyada, özel ve kamunun bütün alanlarında sinsi bir şekilde örgütlenmiş devletin imkanlarıyla birtakım yerlere gelmiş alçak terör örgütü mensupları, aziz millete ihanet etmiştir. Emperyal güçlerin kontrolüne girmiş zavallılar, akılları sıra milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ortadan kaldırıp hak etmedikleri iktidarı ele geçireceklerini zannetti" dedi AA